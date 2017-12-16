Эксперты рассказали о расходах россиян на новогодние подарки

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Около одной пятой части займов клиенты микрофинансовых организаций (МФО) в России перед Новым годом берут на подарки, следует из исследования компании "Домашние деньги".

"Чаще всего перед Новым годом клиенты берут займы для того, чтобы сделать подарки себе и своим близким – 20% от общего объема предновогодних заявок", — говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Наиболее популярными покупками среди клиентов МФО, по данным "Домашних денег", остаются косметика и парфюмерия – около 35% заемщиков выберут именно этот подарок для своих близких, 25% подарят смартфон, около 15% — мелкую бытовую технику, 12% респондентов будут дарить одежду или обувь (из них порядка 40% шубу из недорогих мехов), 8% — ювелирные изделия или часы, 5% назвали другие подарки, среди которых встречались животные, растения, билеты в театр, книги, коньки и лыжи.

"Согласно опросу заемщиков МФО, которые оформили заявку, 45% от одобренной суммы займа собираются потратить на подарки, еще 40% — на новогодний стол, порядка 15% — на развлечения в период каникул (кино, театр, рестораны и кафе)", — поясняют аналитики.

Рынок микрофинансирования, отмечается в исследовании, имеет свою определенную сезонность, и декабрь является месяцем, в котором спрос на займы среди населения достигает своего максимального значения. "Количество займов, выданных в период с 14 по 30 декабря, то есть за две недели до Нового года, возрастает в среднем на 30% по сравнению с другими месяцами, что в абсолютном выражении составляет порядка 2,8 миллиона займов", — подсчитали аналитики.

Сумма запрашиваемого займа перед праздниками увеличивается в среднем на 5-10% и на текущий момент в абсолютном выражении составляет около 27-30 тысяч рублей, сообщается в пресс-релизе.