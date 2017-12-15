ЦБ повысил прогноз цены на нефть на 2018 год

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ЦБ РФ повысил прогноз цены на нефть на 2018 год в базовом сценарии до около 55 долларов за баррель с 44 долларов за баррель, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы в базовом сценарии повысили цены на нефть в 2018 году. Мы учли недавно достигнутые договоренности стран-экспортеров нефти, теперь вместо 44 долларов за баррель мы закладываем прогноз в среднем около 55 долларов за баррель в следующем году, что близко к средним значениям текущего года", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

"Однако на среднесрочную перспективу у нас нет основания отказываться от консервативного подхода. Если соглашения не будут продлены, то в 2019-2020 годах произойдет постепенное снижение цен на нефть к тем уровням, которые мы ожидали ранее — несколько выше 40 долларов за баррель", — добавила она.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сказал, что ведомство повысит прогноз по цене на нефть в 2018 году выше 50 долларов за баррель из-за продления сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.