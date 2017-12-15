Набиуллина рассказала, почему Центробанк снизил ставку сразу на 0,5 п.п.

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта из-за того, что у регулятора изменился взгляд на ситуацию в экономике в 2018 году, и Центробанк, в частности, обновил свой макропрогноз после продления соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее в пятницу Банк России в шестой раз за текущий год снизил ключевую ставку , но на этот раз сразу на 0,5 процентного пункта — до 7,75% годовых.

"Такой шаг – 50 базисных пунктов – было выбран, так как изменился наш взгляд на перспективы 2018 года. Соглашения об ограничении добычи нефти продлены, неопределенность по ценам на нефть снизилась, это существенно ослабляет проинфляционные риски с этой стороны", — сказала Набиуллина, добавив, что был обновлен макроэкономический прогноз с учетом этих событий.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года.

В конце ноября страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить срок действия венских договоренностей — до конца 2018 года.

Подробнее о введении ключевой ставки ЦБ и ее изменениях читайте в справке РИА Новости >>