Банк России снизил ключевую ставку

Табличка на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Табличка на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Центробанк снизил ключевую ставку до 7,75 процента годовых, говорится в сообщении регулятора.

Показатель уменьшили на 0,5 процентного пункта.

В этом году Банк России снижает ставку уже в шестой раз. Последний был в октябре. На начало года она составляла 10 процентов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что ключевая ставка может опуститься до 6-7 процентов в течение 1-2 лет.

Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она играет ключевую роль при установлении ставок по потребительским кредитам для граждан и влияет на уровень инфляции.

Повышение ключевой ставки позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать "дешевые" кредиты.