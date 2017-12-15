Здание офиса Промсвязьбанка на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото

Здание офиса Промсвязьбанка на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ЦБ назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, говорится в сообщении регулятора.

Соответствующие функции возложили на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

Центробанк будет оказывать финансовую поддержку кредитной организации, предоставит ей средства на поддержание ликвидности.

ЦБ решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, Промсвязьбанк продолжает работать в обычном режиме.

Сегодня в колл-центре Промсвязьбанка РИА Новости информировали, что клиентов обслуживают в обычном режиме. Там также отметили, что открыть вклад или воспользоваться другими услугами банка можно в любое время.

Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Банк России потребовал от Промсвязьбанка доначислить примерно 100 миллиардов рублей резервов. В пресс-службе финучреждения РИА Новости сказали, что не получали такого предписания.

Основные владельцы Промсвязьбанка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. По данным РИА Рейтинг, на 1 ноября 2017 года эта финансовая организация с активами в 1,4 триллиона рублей занимала 10-е место в списке крупнейших российских банков.