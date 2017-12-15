Греф пообещал выплатить акционерам триллион рублей в виде дивидендов

ЛОНДОН, 14 дек — РИА Новости. Сбербанк презентовал в Лондоне новую "Стратегию 2020", в которой к 2020 году планирует увеличить чистую прибыль по МСФО более чем в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом — примерно до триллиона рублей.

Дивиденды Сбербанк планирует увеличить более чем в два раза. В 2020 году банк рассчитывает выплатить акционерам от 50% дивидендов чистой прибыли по МСФО против 25% по итогам 2016 года, а всего в течение трех следующих лет — около триллиона рублей.

"Мы берем на себя commitment (обязательство — ред.) по прибыльности — порядка триллиона рублей в 2020 году", — рассказал инвесторам президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Триллион рублей net income (чистой прибыли по МСФО Сбербанка — ред.) в 2020 году и триллион рублей дивидендов, которые мы заплатим нашим акционерам в течение трех лет, итого 2 триллиона", — добавил глава Сбербанка.

"В начале 2020 года, если Господь Бог будет с нами, и мы выполним все наши планы, мы сможем платить дивиденды 50% (от чистой прибыли по МСФО — ред.) и выше", — сказал Греф.

Рентабельность капитала Сбербанка — ROE — планируется на уровне около 20%, показатель cost to income — около 30%. Показатель достаточности базового капитала Сбербанка к 2020 году, рассчитанного в соответствии с требованиями "Базель III", по МСФО должен быть на уровне 12,5%, указано в новой стратегии.

Оценка

Однако глава отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков считает, что у правительства РФ есть аргументы в пользу увеличения уровня дивидендных выплат до 50% от прибыли Сбербанка уже в 2018 и 2019 годах.

"Во-первых, это упростит переговоры с иными госкомпаниями относительно их дивидендных выплат, во-вторых – этот шаг позитивно отразится на уровне конкуренции в банковском секторе, поскольку ограничит рост Сбербанка и оставит другим банкам, в том числе частным, больше возможностей для экспансии", — сказал он.

Что касается влияния на достаточность капитала, то в случае со Сбербанком этим показателем можно легко управлять, снижая или увеличивая темпы роста активов под риском, считает он.

"По итогам девяти месяцев 2017 года стоимость риска по группе Сбербанка составила 1,5%. Для российского рынка это уже довольно низкий показатель, и его дальнейшее снижение, даже небольшое, может быть непростой задачей с учетом того, что на этот показатель влияет много внешних факторов, таких как состояние экономики и работа судебной системы. Но поскольку Сбербанк может позволить себе выбирать лучших заемщиков, при сдержанном росте кредитного портфеля это вполне достижимая задача", — сказал эксперт.

"Если правительству удастся добиться выплаты 50% чистой прибыли в виде дивидендов уже в 2018-19 годах, то выход на прибыль в 1 триллион рублей маловероятен", — считают в "Эксперт РА".

Прогнозы

Главная цель стратегии 2020 — выход Сбербанка на новый уровень конкурентоспособности, дающий возможность конкурировать с глобальными технологическими компаниями, "оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса", обозначено в документе.

Сбербанк ожидает, что в среднесрочной перспективе цена на нефть будет оставаться стабильной и составит порядка 55 долларов за баррель, сообщил Греф.

"Мы их оцениваем в 55 долларов за баррель, но если будут колебания плюс-минус 5-7 долларов, они не окажут никакого критического воздействия на нас", — сказал он. При этом шоковый сценарий падения цены на нефть до 25 долларов за баррель, по его словам, просчитан в банком, и у Сбербанка "есть план действий на этот случай".

Говоря о макроэкономической ситуации в РФ, Греф также отметил, что ЦБ проводит последовательную политику по расчищению банковского рынка, а также по контролю над инфляцией.

"Политика ЦБ достаточно последовательна. Никогда в истории новой России не было такой жесткой политики по наведению порядка и чистоты на финансовых рынках. И никогда не было такой низкой инфляции. В этом году никто не мог поверить, что инфляция будет 4%. В этом году она будет плюс-минус 2,5%. Если бы еще год назад это сказал, никто бы не поверил", — сказал топ-менеджер.

Глава Сбербанка также заявил, что уровень инфляции в РФ в следующие три года составит 4%, "но вполне вероятно, она может быть ниже".

Топ-менеджеры Сбербанка, представлявшие новую стратегию развития банка на период до 2020 года, провели презентацию в стиле таких технологичных гигантов, как Apple и Google.

Банкиры, включая самого Грефа, предстали перед инвесторами в джинсах и темных футболках-поло с логотипом банка. На большом экране демонстрировались интерактивные слайды вместо традиционных таблиц и схем с будущими финансовыми показателями и целями. "То, что мы появились тут в таком дресс-коде — это не заявка, а уже следствие. Мы второй год живем в таком формате", — рассказал журналистам Греф.

Глава Сбербанка предсказал при этом крах традиционного банкинга и его замену финансовыми технологиями, ориентированными на потребности клиентов. Сбербанк делает ставку на развитие финансовых технологий, а не на традиционные банковские услуги, подчеркнул Греф.

"Мне неинтересно заниматься банкингом. Я плохой банкир! Я не верю в банкинг! Я буду делать все для того, чтобы этот банкинг свести к тому месту, где он должен быть", — заявил Греф на встрече с инвесторами.

По его мнению, традиционные банковские услуги неизбежно будут заменены финансовыми технологиями, в центре которых должен быть клиент с его потребностями. "Это интересно. Это драйв, это огромная амбиция, и это то, что нас всех заводит", — сказал глава Сбербанка.

Сбербанк планирует в 2020 году запустить на полную мощность новую IT-платформу, которая будет связана со всеми экосистемами госбанка, пояснил первый зампред правления Лев Хасис. По его словам, в настоящее время Сбербанк "достаточно продвинулся" в построении компонентов будущей IT-платформы, и к 2020 году будет готов ее запустить.

Хасис уточнил, что новая платформа будет содержать самые последние технологии, включающие такие возможности, как глобальный профиль клиента банка, так называемый "Сбер-ID", через который клиент сможет получить доступ ко всем сервисам Сбербанка. Также платформа будет содержать возможность динамического прайсинга, предполагающего определение цены в момент обращения клиента за услугой. Кроме этого, предполагается использование искусственного интеллекта.

"Эта платформа будет гибкой и будет позволять интегрироваться как со внутренними компонентами Сбербанка, так и с внешними", — сказал Хасис.

Вызовы

Греф, в свою очередь, отметил, что задача по построению новой платформы является "беспрецедентной по сложности" для банка. "Мы должны меняться быстрее клиентских предпочтений. Задача, которую мы перед собой поставили, беспрецедентна по сложности и для нас, потому что мы такие задачи никогда не решали", — сказал Греф.

Хакеры в области финансового мошенничества стали использовать искусственный интеллект, борьба банков с ними будет бесконечной, считает Греф. По данным банка, хакеры в 2017 году значительно продвинулись в своих фишинговых схемах, начав использовать искусственный интеллект.

"В этом году произошел качественный сдвиг у хакеров. Они стали использовать искусственный интеллект. Вирусы стали значительно более опасными и самообучаемыми при прохождении различных систем защиты. Если бы мы к этому не подготовились, то мы выглядели бы очень бледно. Сейчас это игра без конца, это соревнование без конца, и мы должны постоянно опережать их", — сказал Греф, выступая перед инвесторами.

Сбербанк ожидает, что количество кибератак, нацеленных на кражу средств клиентов, увеличится в 10 раз к 2020 году, следует из стратегии развития банка до 2020 года. В ней специалисты банка утверждают, что построили эффективную систему противодействия кибермошенничеству и в 2016 году предотвратили попытки мошенничества со средствами клиентов на сумму 17,9 миллиарда рублей. Также отмечается, что с 2015 года Сбербанк успешно отражает 100% DDoS атак, направленных на банк.

Сбербанк считает своими основными конкурентами технологические компании и не намерен отдавать им свою прибыль, подчеркнул Греф. Он отметил, что банки отстают от глобальных технологических компаний, которые в настоящее время развиваются быстрыми темпами.

"Банки плачут по поводу того, что в "силиконовой долине" едят их завтрак каждый день. И мы не хотим присоединяться к плачущим по этому поводу, мы хотим есть завтрак тех, кто ест завтрак других банков. И это наша ключевая амбиция", — сказал он. "Наш маяк — это технологические компании, и они наши главные конкуренты", — подчеркнул Греф.

Он также не исключил, что глобальные компании, такие как Google или Amazon, уже в следующем году зарегистрируют свои финансовые подразделения, которые будут являться прямыми конкурентами банков.