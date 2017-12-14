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Экономика

Росрыболовство ответило главе рыбокомбината, пожаловавшемуся Путину

Сюжет:
Большая пресс-конференция Владимира Путина (216)
22:4714.12.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференцииПрезидент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Создание механизма инвестиционного квотирования в рыболовстве было необходимо для экономического развития, а не для административного воздействия, заявили РИА Новости в Росрыболовстве.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава "Мурманского рыбокомбината" рассказал, что доволен ответом Путина
В четверг на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина председатель совета директоров мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, аккредитовавшись на мероприятие журналистом издания "Потребитель", смог спросить об ограничениях для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам по вылову водных биоресурсов, а также посетовал на высокие цены на рыбопродукцию в России.

Зуб признался, что является не журналистом, а председателем совета директоров рыбокомбината, и понимает, что проник на мероприятие незаконно, но у него были на это свои причины. Путин пригласил Зуба на совещание, посвященное проблемам отрасли.

"Очевидно, что отрасли нужен был стимул для того, чтобы рыбопромышленники начали инвестировать в развитие инфраструктуры, в устаревающий физически и технологически флот, в развитие современной переработки, именно экономический стимул, не административный рычаг", — сообщили РИА Новости в Росрыболовстве.

О чем спор

Михаил Зуб из Мурманска на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Екатерина Петухова
Путин пообещал пригласить на собрание главу "Мурманского рыбокомбината"
В ведомстве подробно объяснили, что "кардинальное изменение структуры внутреннего производства, уход от сырьевой направленности, выпуск продукции высокой добавочной стоимостью – главная цель нынешнего реформирования отрасли".

"Для решения этой задачи Росрыболовством были инициированы поправки в закон о рыболовстве", — добавили в ведомстве.

По мнению чиновников, "главная новация – новый механизм господдержки обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса".

Речь идет о выделении специальных квот (квот на инвестиционные цели, инвестквоты) на строительство современных судов и передовых высокотехнологичных предприятий береговой переработки. На эти цели зарезервировано 20% от объема водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, или 20% от квотируемых объектов промысла.

В законе также прописано, что 15% из них пойдет на субсидирование строительства судов, 5% — на береговые заводы. С помощью инвестиционных квот планируется обновить около 40-50% мощностей рыбопромыслового флота, и построить около 15 береговых фабрик.

Все были согласны

"Эта новация долго обсуждалась и подробно прорабатывалась на всех уровнях. В итоге предложение было поддержано руководством страны — обновленный закон о рыболовстве подписан президентом России в июле 2016 года", — отметили в Росрыболовстве.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выборы, США и экономика: Путин отвечал на вопросы более 3,5 часов
Там пояснили, что расчет 15% и 5% сделан на основании существующих мощностей и потребностей рыбопромышленного комплекса в новых высокотехнологичных предприятиях, нацеленных на выпуск филе, фарша, рыбных полуфабрикатов. Строящиеся суда должны обязательно иметь переработку на борту, причем с соблюдением принципа безотходного производства (мукомольные фабрики).

"Всем известно, что бортовая переработка – из только что выловленной рыбы — одна из самых качественных, не зря производители с гордостью маркируют упаковку такой продукции — "сделано в море", — отметили в отраслевом ведомстве.

"Береговые предприятия также должны отвечать современным мировым стандартам переработки", — добавили в Росрыболовстве.

Там также рассказали, что после принятия всех необходимых нормативно-правовых актов прошла заявочная кампания на участие в распределении инвестиционных квот.

"Активность была очень высока, что подтверждает заинтересованность в предложенном механизме господдержки. Сейчас начался процесс рассмотрения и отбора инвестиционных проектов", — заключили в ведомстве.

Пресс-конференция Владимира Путина
© РИА Новости, Инфографика
Пресс-конференция Владимира Путина
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Экономика
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Камаз Отходов
Разумеется, в Росрыболовстве "вожжи" обратно не отдадут - как же им без откатов остаться, да без рычагов давления на заводы?!
Сами закон придумали под себя, сами протолкнули, сами и пользуются, как клондайком.
23:07
14.12.2017
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Иван Петров
Согласен с этим предпринимателем на все сто.Я обожаю рыбу.Но покупать по 800 рублей за кг ,а то и по 1 000 рублей(я имею ввиду семгу,лосось)-увольте!Это ужас.
23:10
14.12.2017
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