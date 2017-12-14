Росрыболовство ответило главе рыбокомбината, пожаловавшемуся Путину

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Создание механизма инвестиционного квотирования в рыболовстве было необходимо для экономического развития, а не для административного воздействия, заявили РИА Новости в Росрыболовстве.

В четверг на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина председатель совета директоров мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, аккредитовавшись на мероприятие журналистом издания "Потребитель", смог спросить об ограничениях для компаний-рыбопереработчиков в допуске к инвестиционным квотам по вылову водных биоресурсов, а также посетовал на высокие цены на рыбопродукцию в России.

Зуб признался, что является не журналистом, а председателем совета директоров рыбокомбината, и понимает, что проник на мероприятие незаконно, но у него были на это свои причины. Путин пригласил Зуба на совещание, посвященное проблемам отрасли.

"Очевидно, что отрасли нужен был стимул для того, чтобы рыбопромышленники начали инвестировать в развитие инфраструктуры, в устаревающий физически и технологически флот, в развитие современной переработки, именно экономический стимул, не административный рычаг", — сообщили РИА Новости в Росрыболовстве.

О чем спор

В ведомстве подробно объяснили, что "кардинальное изменение структуры внутреннего производства, уход от сырьевой направленности, выпуск продукции высокой добавочной стоимостью – главная цель нынешнего реформирования отрасли".

"Для решения этой задачи Росрыболовством были инициированы поправки в закон о рыболовстве", — добавили в ведомстве.

По мнению чиновников, "главная новация – новый механизм господдержки обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса".

Речь идет о выделении специальных квот (квот на инвестиционные цели, инвестквоты) на строительство современных судов и передовых высокотехнологичных предприятий береговой переработки. На эти цели зарезервировано 20% от объема водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, или 20% от квотируемых объектов промысла.

В законе также прописано, что 15% из них пойдет на субсидирование строительства судов, 5% — на береговые заводы. С помощью инвестиционных квот планируется обновить около 40-50% мощностей рыбопромыслового флота, и построить около 15 береговых фабрик.

Все были согласны

"Эта новация долго обсуждалась и подробно прорабатывалась на всех уровнях. В итоге предложение было поддержано руководством страны — обновленный закон о рыболовстве подписан президентом России в июле 2016 года", — отметили в Росрыболовстве.

Там пояснили, что расчет 15% и 5% сделан на основании существующих мощностей и потребностей рыбопромышленного комплекса в новых высокотехнологичных предприятиях, нацеленных на выпуск филе, фарша, рыбных полуфабрикатов. Строящиеся суда должны обязательно иметь переработку на борту, причем с соблюдением принципа безотходного производства (мукомольные фабрики).

"Всем известно, что бортовая переработка – из только что выловленной рыбы — одна из самых качественных, не зря производители с гордостью маркируют упаковку такой продукции — "сделано в море", — отметили в отраслевом ведомстве.

"Береговые предприятия также должны отвечать современным мировым стандартам переработки", — добавили в Росрыболовстве.

Там также рассказали, что после принятия всех необходимых нормативно-правовых актов прошла заявочная кампания на участие в распределении инвестиционных квот.

"Активность была очень высока, что подтверждает заинтересованность в предложенном механизме господдержки. Сейчас начался процесс рассмотрения и отбора инвестиционных проектов", — заключили в ведомстве.