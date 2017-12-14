Морозов: содействие развитию конкуренции - ключевая задачи власти

УЛЬЯНОВСК, 14 дек — РИА Новости. Содействие развитию конкуренции — одна из ключевых задач, стоящих перед Ульяновской областью, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
"Содействие развитию конкуренции — одна из ключевых задач, стоящих перед Ульяновской областью. Не в каждом субъекте антимонопольная служба активно взаимодействует с региональными властями, такое сотрудничество очень ценно для нас, и мы дорожим оказанным доверием. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать в Ульяновской области самые благоприятные условия для развития конкуренции, а значит, и добросовестного бизнеса.
Результатом должно стать повышение качества услуг, которые будут получать жители и гости нашего региона", — сказал Морозов.
По информации специалистов профильного ведомства, в рамках выполнения плана мероприятий по реализации соглашения уже сформированы необходимые условия для доступа коммерческих структур к оказанию социальных услуг. По последним данным, доля негосударственных организаций выросла в этой сфере до 22,8%. Также в регионе взят курс на снижение государственного участия в экономике. По экспертным оценкам, прирост в отрасли коммерческого сектора составляет порядка 5%.
По информации профильных специалистов, в настоящее время осуществляется переход на проведение закупок в форме электронного аукциона, который обеспечивает максимальную прозрачность и открытость, — их доля составляет 85%.
Как сообщил министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области Рустем Давлятшин, в результате совместной работы с управлением ФАС также разработан алгоритм привлечения к ответственности заказчиков за неоднократные типичные нарушения законодательства о контрактной системе. На сегодняшний день эта система является уникальным региональным опытом. Алгоритм предусматривает привлечение к административной и дисциплинарной ответственности и пройдёт апробацию в 2018 году.
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