Морозов: содействие развитию конкуренции - ключевая задачи власти

УЛЬЯНОВСК, 14 дек — РИА Новости. Содействие развитию конкуренции — одна из ключевых задач, стоящих перед Ульяновской областью, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

Глава региона озвучил это в ходе координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции, где принял участие заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, который высоко оценил эффективность выполнения соглашения с правительством Ульяновской области. В частности, Пузыревский подчеркнул, что Ульяновская область — один из пилотных регионов, с которым ФАС, заключив соглашение о взаимодействии, подписала конкретный план действий, и подход, который на сегодняшний день здесь реализуется, связан с тем, что руководство осознает ценность конкуренции как способа развития экономики.

"Содействие развитию конкуренции — одна из ключевых задач, стоящих перед Ульяновской областью. Не в каждом субъекте антимонопольная служба активно взаимодействует с региональными властями, такое сотрудничество очень ценно для нас, и мы дорожим оказанным доверием. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать в Ульяновской области самые благоприятные условия для развития конкуренции, а значит, и добросовестного бизнеса.

Результатом должно стать повышение качества услуг, которые будут получать жители и гости нашего региона", — сказал Морозов.

По информации специалистов профильного ведомства, в рамках выполнения плана мероприятий по реализации соглашения уже сформированы необходимые условия для доступа коммерческих структур к оказанию социальных услуг. По последним данным, доля негосударственных организаций выросла в этой сфере до 22,8%. Также в регионе взят курс на снижение государственного участия в экономике. По экспертным оценкам, прирост в отрасли коммерческого сектора составляет порядка 5%.

"Соглашение о взаимодействии между ФАС и правительством области заключено по инициативе губернатора Сергея Морозова и стало импульсом для пересмотра некоторых вопросов взаимодействия с региональными органами власти. Оно действительно отличается от соглашений, которые подписаны с другими субъектами. В некоторых регионах они не содержат плана мероприятий или состоят из трех-четырех пунктов. В Ульяновской области этот документ включает 31 пункт, и практически все из них уже исполнены", — сказал на координационном совете руководитель УФАС России по Ульяновской области Геннадий Спирчагов.

По информации профильных специалистов, в настоящее время осуществляется переход на проведение закупок в форме электронного аукциона, который обеспечивает максимальную прозрачность и открытость, — их доля составляет 85%.

Как сообщил министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области Рустем Давлятшин, в результате совместной работы с управлением ФАС также разработан алгоритм привлечения к ответственности заказчиков за неоднократные типичные нарушения законодательства о контрактной системе. На сегодняшний день эта система является уникальным региональным опытом. Алгоритм предусматривает привлечение к административной и дисциплинарной ответственности и пройдёт апробацию в 2018 году.

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