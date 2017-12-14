Путин рассказал, как компаниям получить льготы по аналогии с Самотлором

15:5014.12.2017
(обновлено: 15:52 14.12.2017)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нефтяные компании, которые хотят получить льготы по обводненным месторождениям по аналогии с Самотлором, должны это предварительно обсудить в правительстве, а именно в Минэнерго и Минэкономразвития, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.
Президенту задали вопрос, почему льгота по обводненным месторождениям была предоставлена только Самотлору, хотя о ней просили многие компании.
"Что касается Самотлора и "Роснефти", администрация считает, что это справедливое предложение, ну а другие должны проработать этот вопрос предварительно в правительстве — в министерстве энергетики и Минэкономразвития. И мы готовы это поддержать, пожалуйста", — сказал Путин.
Госдума в середине ноября приняла закон, предоставляющий "Роснефти" налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых для Самотлорского месторождения "Роснефти", ежегодное снижение НДПИ для этого месторождения составит 35 миллиардов рублей в течение 10 лет с 1 января 2018 года.
В октябре, когда стало известно о предоставлении налогового вычета для Самотлора, газета РБК написала, что главы "Лукойла", "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти" обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с письмом о предоставлении налоговых льгот для месторождений с высокой обводненностью.
Самотлор — одно из старейших эксплуатируемых месторождений в России; расположено в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, было открыто и введено в эксплуатацию в 1960-х годах. С начала разработки месторождения добыча составила около 2,7 миллиарда тонн нефти. Пик добычи пришелся на 1980-е годы, затем она постепенно снижалась. Обводненность месторождения составляет 96%.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина в качестве журналиста.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.