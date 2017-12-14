Путин рассказал, как компаниям получить льготы по аналогии с Самотлором

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нефтяные компании, которые хотят получить льготы по обводненным месторождениям по аналогии с Самотлором, должны это предварительно обсудить в правительстве, а именно в Минэнерго и Минэкономразвития, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции.

Президенту задали вопрос, почему льгота по обводненным месторождениям была предоставлена только Самотлору, хотя о ней просили многие компании.

"Что касается Самотлора и "Роснефти", администрация считает, что это справедливое предложение, ну а другие должны проработать этот вопрос предварительно в правительстве — в министерстве энергетики и Минэкономразвития. И мы готовы это поддержать, пожалуйста", — сказал Путин.

Госдума в середине ноября приняла закон, предоставляющий "Роснефти" налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых для Самотлорского месторождения "Роснефти", ежегодное снижение НДПИ для этого месторождения составит 35 миллиардов рублей в течение 10 лет с 1 января 2018 года.

В октябре, когда стало известно о предоставлении налогового вычета для Самотлора, газета РБК написала, что главы "Лукойла", "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти" обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с письмом о предоставлении налоговых льгот для месторождений с высокой обводненностью.

Самотлор — одно из старейших эксплуатируемых месторождений в России; расположено в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, было открыто и введено в эксплуатацию в 1960-х годах. С начала разработки месторождения добыча составила около 2,7 миллиарда тонн нефти. Пик добычи пришелся на 1980-е годы, затем она постепенно снижалась. Обводненность месторождения составляет 96%.

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