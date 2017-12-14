МЭА повысило прогноз по мировому спросу на нефть на 2017-2018 годы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2017 год на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 97,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе организации.

Прогноз по данному показателю на 2018 год также был повышен на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 99,1 миллиона баррелей в сутки. При этом оценка спроса на нефть за 2016 год была скорректирована агентством в сторону повышения также на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 96,3 миллиона баррелей в сутки.

В то же время МЭА отмечает, что по-прежнему ожидает роста спроса на нефть в мире в 2017 году на уровне 1,5 миллиона баррелей в сутки, в 2018 году — на уровне 1,3 миллиона баррелей в сутки.