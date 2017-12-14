МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В самостоятельной роли Банка России есть большой экономический смысл, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас Центральный банк в соответствии с законом и общемировой практикой — это независимая структура, которая в своей основной деятельности не подконтрольна правительству, действует исключительно самостоятельно. В этом есть большой экономический смысл, смысл регулирования финансовой деятельности и контроля за банковской системой", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

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