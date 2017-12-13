Первая партия сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" пойдет в Британию

Резервуар на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ. Архивное фото

Резервуар на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ. Архивное фото

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Танкер "Кристоф де Маржери" с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с "Ямала СПГ" на борту направляется в Великобританию, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов.

По данным системы, танкер направляется в порт Isle of Grain, где находится крупный регазификационный СПГ-терминал, и прибудет туда 28 декабря. Ранее конечной точкой маршрута танкера обозначался датский порт Skagen.

Первоначально "Новатэк" заявлял, что первая партия СПГ пойдет на азиатский рынок, возможным покупателем называлась китайская CNPC. Однако после запуска "Ямала СПГ" глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что первая партия поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее "Новатэк" сообщил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited).

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось ранее в декабре.