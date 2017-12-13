ФРС США повысила базовую ставку

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых, сообщается в пресс-релизе организации.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков, которых ранее опросило РИА Новости. Мировые цены на нефть после новости о повышении ставки продолжили свое снижение. Следующее заседание ФРС состоится 30-31 января 2018 года.

Ранее регулятор повысил ставку в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. Такой подход нетипичен для ФРС. В 2015 и 2016 годах, для сравнения, организация решилась на повышение по одному разу. В 2007–2008 годах регулятор и вовсе постепенно понижал планку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.