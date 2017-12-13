Дело — труба: как отразится на России газовый коллапс в Европе

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мощный взрыв на одном из крупнейших газораспределительных центров — в австрийском Баумгартене на четверть обвалил транзит газа в Европу через территорию Украины. Перерыв в поставках составил менее суток: в ночь на среду транзит удалось полностью восстановить. Эксперты объясняют случившееся банальной технической оплошностью — недосмотрели и своевременно не провели диагностику, отмечая, что подобные аварии едва ли могут стать системными. Впрочем, в том, что инцидент заставит Европу вернуться к вопросам энергетической безопасности и альтернативных газотранспортных маршрутов, никто не сомневается. Австрийская авария будет иметь и для Европы, и для России долгоиграющие последствия, какими они будут для обеих сторон — в материале РИА Новости.

Недоглядели

Взрыв на территории газового хаба австрийской OMV в Баумгартене произошел 12 декабря. Не обошлось без жертв: один человек погиб и более двух десятков пострадали. Работу хаба остановили, прекратив поставки в Италию, Словению и Венгрию. В ночь на 13 декабря транзит был полностью восстановлен.

Газовый хаб в Баумгартене — международная площадка торговли голубым топливом, через нее прокачивается около трети всего объема российского газа, поставляемого в Западную Европу.

В Италии из-за взрыва объявили чрезвычайное положение, но заверили, что потребителям опасаться нечего: недостающий импорт покроют за счет подземных хранилищ. В Германии отметили, что "немецкие газохранилища хорошо заполнены", а потому на безопасность газоснабжения инцидент не повлияет. Изменений, как подтвердил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, не ощутили и украинские потребители.

"Это чисто техническая проблема, от которой никогда и нигде никто не застрахован, такое может произойти где угодно — хоть у нас, хоть в Англии, хоть в Австрии. Что-то недоглядели, но столь крупная и серьезная компания определенно сделает из этого выводы", — отмечает Алексей Мастепанов, замдиректора Института проблем нефти и газа РАН.

Впрочем, если с технической стороной проблемы удалось разобраться, вопрос энергетической безопасности для ЕС встал еще более остро. Инцидент показал: нельзя все сосредотачивать на нескольких узлах поставки газа — это небезопасно.

Эксперты выделяют три ключевых и долгоиграющих последствия этой истории.

Конкурентный газовый рынок

Во-первых, европейцы активнее возьмутся развивать газовую инфраструктуру, в частности — вспомнят про многочисленные проекты объединения энергосетей. В Европе сейчас строятся межрегиональные и межстрановые интерконнекторы, цель которых — закольцевать трубопроводную систему и создать единый газовый рынок. Если в одном регионе возникнут какие-то проблемы, распределителем будет выступать другой.

"Для России, конечно, ситуация не слишком благоприятная, так как ведет к развитию конкурентного газового рынка и окажет понижающее давление на цены. В переговорах с такими странами, как Финляндия, Венгрия и Литва, у России будет меньше возможностей диктовать свои условия", — отмечает Валерий Нестеров, аналитик нефтегазового сектора Sberbank Investment Research.

Смотрят в сторону СПГ

Еще одно последствие: европейцы будут все больше смотреть в сторону сжиженного природного газа, учитывая и то, что за последний год было построено немало новых СПГ-терминалов, например, в Италии и Турции.

Cейчас доля СПГ на европейском рынке достаточно мала. Всего в 2016-м Европа импортировала порядка 56 миллиардов кубометров сжиженного природного газа — это около 10% от объема потребления. Но доля импорта неизбежно будет расти: на европейский газовый рынок все активнее заходят США. Летом Вашингтон договорился о регулярных поставках СПГ в Польшу, а в августе отправил первый танкер в Литву.

Выход Америки на европейский рынок сжиженного газа неминуемо приведет к усилению конкуренции, но, это, конечно, не значит, что Россия согласится уступить.

Минэнерго США ранее уже признало, что в ближайшие 20 лет Старый Свет не сможет обходиться без российского газа. Не помогут Европе диверсифицировать поставки энергоресурсов и США. И хотя она изо всех сил стремится снизить зависимость от поставок российского газа, получается плохо: никакая политика не может заставить потребителей отказаться от низких цен.

Очки в корзину "Северному потоку — 2" и "Турецкому потоку"

Взрыв в Австрии заставит Европу умерить скептицизм относительно поставок по "Турецкому потоку", уверена заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

"Взрыв на газопроводе в Австрии может подтолкнуть Европу к тому, чтобы пересмотреть позиции в отношении "Турецкого потока", потому что эта ситуация показала растущий спрос и уязвимость газоснабжения Южной Европы", — подтверждает Валерий Нестеров.

Взрыв на газовом хабе должен прибавить сторонников в Европе и проекту "Северный поток — 2", который предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Взрыв полностью парализовал поставки газа в Австрию, Чехию и Италию, но если две первые страны cумели покрыть возросший дефицит за счет других трубопроводов, то Италия, особенно ее северные регионы, оказалась в наиболее сложном положении. Двенадцатого декабря Германия уже выдала первое частичное разрешение на строительство трубопровода "Северный поток — 2" в районе континентального шельфа.