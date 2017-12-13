Более половины работников "ВИМ-Авиа" уволились из компании

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Авиакомпанию "ВИМ-Авиа" покинули 833 работника из 1,398 тысячи сотрудников, числившихся в штате на 1 октября, сообщает Росавиация в среду.

"ВИМ-Авиа" в октябре текущего года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. Во вторник Минтранс РФ поручил Росавиации принять безотлагательные меры по выплате задолженности по заработной плате перед сотрудниками авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"Из 1398 сотрудников авиакомпании, числившихся в штате перевозчика 1 октября 2017 года, на сегодняшний день уволились 833 работника. В основном это летный состав и бортпроводники", — говорится в сообщении.

В октябре Росавиация направила в "ВИМ-Авиа" и Роструд реестр, содержащий 1,997 тысячи вакансий, имеющихся на предприятиях и в организациях гражданской авиации. Фактически, по имеющейся информации, трудоустроились всего 93 человека.

Росавиация рекомендовала руководству авиакомпании значительно усилить работу с личным составом и повторно довести информацию о вакансиях до своих работников. Все вакансии актуальны, авиапредприятия Москвы и регионов готовы принять в свои коллективы бывших сотрудников "ВИМ-Авиа".