Минкомсвязь заявила о возможности появления в России маркетплейса госуслуг

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Минкомсвязь подготовила концепцию создания единого маркетплейса государственных услуг, он может появиться в 2018 году, сообщил замглавы министерства Алексей Козырев.

"Концепция создания такого маркетплейса подготовлена Минкомсвязью, мы доложили ее в правительстве, показали вице-премьеру Аркадию Владимировичу Дворковичу, получили его одобрение. Сейчас мы готовим решение правительства о том, чтобы уже в 2018 году запустить в стране такой единый маркетплейс с качественным интерфейсом, который, по сути, будет являться цифровой платформой, предоставляющей сервисы и для органов власти, и для граждан и бизнеса", — сказал Козырев в ходе конференции "Рунет 2017: итоги года" в РИА Новости.

"Нам нужен маркетплейс, такой как "Яндекс.Маркет", на котором все органы государственной власти — федеральные, муниципальные, региональные, судебная система, парламент- могли бы размещать свой контент, свои сервисы. Этот маркетплейс должен обеспечивать единый поиск, единую навигацию, функции по обратной связи, интерактивные сервисы, календари, конференции, обсуждения", — пояснил замминистра.

По его словам, сейчас в России насчитывается более 5 тысяч государственных интернет-порталов, однако, как показало исследование Минкомсвязи, пользователи недовольны большим количеством из них. "Только этого уже достаточно, чтобы затевать реформы. А если подумать, сколько денег мы тратим на эти 5 тысяч сайтов, тем более очевидно, что необходимы перемены", — сказал Козырев.

По его словам, в ряде стран уже начали объединять государственные сайты в единую систему. "Великобритания на пять-шесть лет раньше, чем мы, начала об этом говорить. Там уже тысяча государственных сайтов превращена в одну государственную платформу в интернете", — уточнил он. Аналогичный опыт есть и в Австралии, заключил чиновник.