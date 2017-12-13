Новый транспортно-пересадочный узел создадут в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с Владимиром Путиным. 4 июля 2017

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с Владимиром Путиным. 4 июля 2017

ТВЕРЬ, 13 дек — РИА Новости. Транспортно-пересадочный узел, который станет частью проекта "Тверь Сити", предполагающий строительство пешеходного моста и привокзальной площади, создадут в Тверской области, старт комплексной модернизации запланирован на 2018 год, сообщает пресс-служба правительства региона.

В среду в правительстве региона прошло совещание по созданию транспортно-пересадочного узла в Твери. В обсуждении вопроса приняли участие губернатор области Игорь Руденя, президент компании "Трансмашхолдинг" и другие.

"У Твери, которая находится между Москвой и Санкт-Петербургом, большой потенциал для развития инфраструктуры. Здесь могут быть созданы качественные рабочие места, бэк-офисы крупных предприятий. Для Тверской области проект создания транспортно-пересадочного узла имеет особое значение, поскольку напрямую влияет на развитие региона, нашей туриндустрии", — подчеркнул Игорь Руденя на совещании.

"Транспортно-пересадочный узел станет частью проекта "Тверь Сити". Старт комплексной модернизации запланирован на 2018 год. Первый этап — строительство пешеходного моста длиной около 200 метров через железнодорожные пути и привокзальной площади. Кроме того, предусмотрено благоустройство территории с созданием эффективной схемы движения городского и междугороднего автотранспорта", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

По словам председателя комиссии по машиностроению РСПП Андрея Бокарева, на сегодняшний день, производства "Трансмашхолдинга" развернуты на двух предприятиях Твери — вагоностроительном заводе и Центросвармаше.

"Обеспечена стабильная база для сбыта продукции. Еще один вариант нашего сотрудничества с регионом — участие в проекте по созданию пересадочного узла и развитии других транспортно-пассажирских схем, которые будут реализовываться в области", — цитирует пресс-служба слова Бокарева.

Предполагается, что изменения затронут и внешний облик действующего здания вокзала, который в настоящее время не позволяет увидеть гостям и жителям города архитектурный памятник — Николаевский вокзал. На этом месте будут обустроены пересадочная и пешеходная зоны.

По данным пресс-службы, планируется вести работу по созданию транспортного узла совместно с компанией "РЖД".

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