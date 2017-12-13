Производство шампиньонов под Пензой начнется к осени 2018 года

ПЕНЗА, 13 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. ООО "Грибная компания" запустит в Пензенской области высокотехнологичный комплекс по производству свежих шампиньонов с объемом инвестиций около 1,5 миллиарда рублей в августе-сентябре следующего года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.

"ООО "Грибная компания", получив статус резидента индустриального парка "Сердобский", планирует реализовать проект по строительству комплекса по производству грибов. Рассчитываем в августе-сентябре следующего года произвести первый гриб… Инвестор намерен потратить порядка 1,5 миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что продукция нового предприятия будет реализовываться в регионе во всех федеральных и местных торговых сетях.

По словам губернатора, в рамках инвестпроекта будет создано 200 новых рабочих мест. "Это особенно актуально для Сердобска, имеющего статус моногорода, когда экономика муниципального образования практически полностью зависит от градообразующего предприятия. Инвестиционная деятельность новых компаний поможет пополнить доходную часть бюджета и занять людей, обеспечив достойной заработной платой", — сказал Белозерцев.

Ранее в декабре 2016 года "Грибная компания" заявляла о намерении запустить в Пензенской области высокотехнологичный завод по производству 5 тысяч тонн шампиньонов в год.