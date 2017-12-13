Таманскую часть моста в Крым соединили с фарватерной аркой

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Строители соединили с фарватерной аркой первую ось автодорожной части моста через Керченский пролив со стороны Краснодарского края, сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".

Там отметили, что сборка пролетов между островом Тузла и фарватером завершена. В конце декабря аналогичные работы выполнят на последнем морском участке — от фарватера до керченского берега.

Первыми к арке подошли пролеты, по которым в будущем организуют движение из Крыма в Тамань. В течение суток завершится надвижка второй оси — пролетов, по которым автомобили поедут в обратном направлении.

В целом длина "нити" металлоконструкций на участке между островом Тузла и фарватером превышает два километра, она протянута между 33 опорами. Ее общая масса — около 20 тысяч тонн.

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Сооружение мостовых пролетов здесь велось с февраля 2017 года методом продольной надвижки.

В компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик) ранее говорили, что работы ведутся с опережением. Это касается и строительства железнодорожной части моста — сейчас возводятся ее морские опоры.

Мост должен соединить берега Крыма и Тамани до конца года. Он будет самым протяженным в России — длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей намечено на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019-го.

Общая стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей.

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