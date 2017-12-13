Экс-глава Нацбанка назвал реальную сумму госдолга Украины

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов назвал официальную информацию украинского Минфина о сумме госдолга страны недостоверной и обвинил власти в "неприкрытой лжи".

По данным Минфина, долг Украины составляет 77 миллиардов долларов. Арбузов назвал эту цифру заниженной.

"Самое очевидное, это забытые три миллиарда долларов, за которые Украина судится с Россией. Напомню, что мы фактически проиграли первую инстанцию в суде. Здесь у Украины позиция страуса с головой в песке — долг не признаем, значит имеем право не возвращать и не учитывать", — написал экс-глава НБУ на своей странице в Facebook.

Кроме того, в официальной сумме Минфин не учитывает выплаты после реструктуризации еврооблигаций, которую проводила бывший руководитель казначейства Наталья Яресько, добавил Арбузов.

"История по этим варрантам (ценным бумагам — прим.ред.) настолько запутанная, что до сих пор непонятно, как и сколько денег стране придется выплатить кредиторам", — отметил экономист.

Экс-руководитель Нацбанка напомнил, что если смотреть только на официально указанные выплаты, в 2019 году Украине нужно будет выплатить 5 миллиардов долларов — в сумму входят евробонды, долги МВФ, облигации по американским гарантиям. К неуказанным долгам Арбузов также добавил контракты по валютным свопам с Китаем, которые "могут потребовать обратно". По оценке экспертов, общая сумма приближается к девяти миллиардам долларов.

Суверенные еврооблигации Украины на сумму 3 миллиарда долларов были размещены в пользу России в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим бумагам и предложил реструктурировать задолженность. Москва настаивала на суверенном характере долга и предлагала решить вопрос без суда, но встречного предложения от украинской стороны не последовало.

Высокий суд Лондона в марте 2017 обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций и компенсировать часть судебных расходов. Киев обжаловал решение по выплате основного долга, слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.