Украина восстановила транзит российского газа

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Транзит российского газа через Украину в Евросоюз восстановлен, сообщил РИА Новости советник украинского министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

По его словам, объем вернули на уровень 260 миллионов кубов в сутки.

Ранее Белявский говорил, что транзит газа через Украину сократился на 23 процента из-за аварии в Австрии. На украинских потребителях этот инцидент не сказался.

Накануне на территории газового хаба компании OMV в Баумгартене произошел взрыв. Один человек погиб, еще 21 пострадал. Работу хаба остановили, прекратив поставки в Италию, Словению и Венгрию. Транзит полностью восстановился в ночь на среду.

Газовый хаб в Баумгартене — международная площадка торговли голубым топливом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через эту станцию прокачивается около трети всего объема российского газа, поставляемого в Западную Европу.

В середине ноября транзит российского газа по территории Украины достиг рекордного уровня и с начала года составил более 80 миллиардов кубометров.