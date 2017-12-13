Арбитраж Башкирии рассмотрит жалобу "Системы" в установленные сроки

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Председатель арбитражного суда Башкирии Игорь Арсенов рассмотрит жалобу АФК "Система" на судью Светлану Хомутову в установленные сроки, если жалоба поступит в суд, сообщила РИА Новости представитель суда Дина Изосимова.

Собеседница агентства пояснила, что у нее пока нет информации о поступлении жалобы АФК "Система" в суд. "Возможно, они передали ее в канцелярию суда. Если жалоба поступит, она обязательно будет рассмотрена в установленные законом сроки", — сказала Изосимова.

Ранее в среду АФК "Система" сообщила, что подала на имя главы башкирского арбитража жалобу "на неправомерные действия" Хомутовой, которая 12 декабря по заявлению "Роснефти" наложила арест на активы корпорации стоимостью 98,7 миллиарда рублей.

В жалобе заявляется, что судья предоставила необоснованные преференции "Роснефти" и "Башнефти" при удовлетворении их ходатайства о принятии обеспечительных мер, в то время как "Системе" было отказано в оперативном ознакомлении с материалами дела. Хомутова разрешила ответчикам ознакомиться с материалами дела только 15 декабря, сославшись на высокую загрузку текущими судебными процессами.

По мнению АФК, действия судьи могут "являться свидетельством наличия обстоятельств, которые вызывают сомнения в беспристрастности судьи Хомутовой". АФК "Система" попросила председателя суда обеспечить ей возможность немедленно, в среду, ознакомиться с материалами арбитражного дела, а также "принять меры дисциплинарного характера в отношении судьи Хомутовой".

"Роснефть" совместно с "Башнефтью" в декабре подала в арбитраж Башкирии новый иск к "Системе" и ее дочернему АО "Система-Инвест" на 131,6 миллиарда рублей. Это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов. Суд 12 декабря по требованию истцов принял обеспечительные меры, арестовав принадлежащие ответчикам активы: 52,09% акций ПАО "Детский мир", 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-Банка, 100% долей в ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей в ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей в ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей в ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей в ООО "Объединенное мостостроительное предприятие".