Инвестор построит под Пензой молочную ферму с элеватором за 4,5 млрд рублей

ПЕНЗА, 13 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Агропромышленное предприятие "Восток-Агро" в 2018-2019 годах намерено вложить около 4,5 миллиарда рублей в строительство молочной фермы на 2,25 тысячи голов и элеваторного комплекса в Пензенской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, предприятие намерено реализовать проект в Кузнецком районе Пензенской области, объем инвестиций в проект составит почти 4,5 миллиарда рублей.

"Инвестор планирует в течение 2018-2019 годов построить и ввести в эксплуатацию современную молочную ферму на 2,25 тысячи голов дойного стада, а также элеваторный комплекс, позволяющий хранить в нем единовременно до 150 тысяч тонн зерна", — сказал губернатор.

Он уточнил, что в ходе реализации инвестпроекта будет создано более 200 новых рабочих мест.