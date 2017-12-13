Транзит газа из РФ через Словакию почти восстановлен после аварии на хабе

ПРАГА, 13 дек – РИА Новости, Александр Куранов. Поставки газа из РФ через Словакию на газораспределительную станцию в Баумгартене, на которой во вторник произошел взрыв, в среду близки к обычным уровням и составляют 100,2 миллиона кубометров, сообщил РИА Новости в среду представитель словацкого газотранспортного оператора Eustream Павол Кубик.

Австрийский национальный газотранспортный оператор Gas Connect Austria во вторник вечером после ликвидации последствий аварии на станции Баумгартен восстановил транзит газа по всем направлениям.

"Номинация (заявка — ред.) на транзит газа на Баумгартен составляет на среду 100,2 миллиона кубометров, почти вдвое больше вчерашнего (55,3 миллиона кубометров — ред.), когда с нашей стороны из-за инцидента на этой станции поставки топлива были временно остановлены. В обычном режиме суточные номинации на транзит газа в данный пункт составляли в декабре 125-130 миллионов кубометров. В ближайшие дни возможен выход к этому показателю", — сказал Кубик.

Общая номинация на суточный транзит газа из РФ в ЕС через Словакию, с получением топлива в пункте Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе, по данным Eustream, составляет в среду 130,6 миллиона кубометров при обычных показателях в декабре от 127 до 150 миллионов кубометров. Заявка на вторник оказалась на уровне 64,9 миллиона кубометров газа.

Во вторник утром на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии. В среду утром поставки газа были полностью восстановлены. Причиной аварии, по предварительным данным, стал технический сбой.