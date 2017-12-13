Санкции ЕС нанесли ущерб европейским партнерам "Роснефти"

ЛЮКСЕМБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Ограничительные меры Евросоюза, затрагивающие "Роснефть", нанесли экономический ущерб европейским партнерам компании, заявил журналистам представитель крупнейшей российской нефтекомпании после слушаний в Суде ЕС в Люксембурге по делу об отмене этих санкций.

В среду в Европейском суде общей юрисдикции прошли слушания по иску "Роснефти" от 9 октября 2014 года, в котором оспариваются ограничительные меры ЕС в отношении нефтяного сектора РФ. В числе заявителей — НК "Роснефть" и ее структуры ООО "РН-Шельф-Арктика", ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток", ООО "РН-Разведка и добыча", ООО "Тагульское". Ответчиком выступает Совет Евросоюза.

ЕС в 2014 году запретил поставки оборудования и предоставление услуг для глубоководной разведки и добычи нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти в РФ. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ к рынкам капитала ЕС ряду российских компаний, среди которых и "Роснефть".

"Санкции нанесли серьезный экономический ущерб европейским партнерам "Роснефти", — привел собеседник журналистов одну из позиций компании по вопросу об обжаловании санкций в Суде ЕС.

По его словам, санкции наносят ущерб европейским партнерам "Роснефти", производящим технологическое оборудование, европейским банкам и инвестиционным фондам, которые сотрудничали с "Роснефтью" по кредитным соглашениям и стремились инвестировать в развитие российской нефтяной промышленности.

"Роснефть" является крупным поставщиком энергоносителей в ЕС и, как следствие, значительный сегмент инвестиционной деятельности компании был направлен на реализацию проектов в Европе, напомнил собеседник журналистов. "Однако с введением санкций это направление деятельности пришлось значительно ограничить. Следовательно, санкции имели пагубные последствия для большого числа европейских компаний", — сказал он.