МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Переговоры с японскими компаниями о реконструкции крупнейшего на Дальнем Востоке аэропорта Хабаровск (Новый) находятся в завершающей стадии, заявил глава региона Вячеслав Шпорт журналистам в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Ранее сообщалось, что японский торговый дом Sojitz и аэропорт Хабаровска подписали соглашение о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса аэропорта.

По словам Шпорта, изначально рассматривалось несколько вариантов реконструкции аэропорта, первый проект был с южнокорейской компанией. "На каком-то этапе они отошли это этого проекта, и мы начали вести переговоры с японцами. Сегодня три компании японские… Переговоры практически завершены. Сегодня отстраивается финансовая модель по строительству аэропорта между нашей компанией и японскими компаниями", — сказал Шпорт.

Он отметил, что правительство края и правительство РФ сделали все от них зависящее. "Сейчас две компании между собой договорятся, в каком виде они будут строить финансовую модель по строительству аэропорта. Но мы уже начали работать. При любой погоде он построится", — добавил Шпорт.

Проект реконструкции хабаровского аэропорта предусматривает строительство здания нового пассажирского терминала для обслуживания внутренних воздушных линий на базе действующего аэровокзального комплекса и прилегающей территории в международном аэропорту Хабаровска. Цель проекта — увеличение пропускной способности аэропорта, расширение воздушной сети, обеспечение международного уровня обслуживания пассажирских перевозок.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 миллионов пассажиров и 30 тысяч тонн грузов. Его территория входит в ТОР "Хабаровск".