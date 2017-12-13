Пензенская область в стратегии-2035 делает ставку на промышленность и АПК

ПЕНЗА, 13 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенская область в разрабатываемой стратегии развития региона до 2035 года в числе приоритетов развития экономики делает ставку как на развитие промышленности, так и на рост в аграрном секторе, заявил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.

"За последние 10 лет наш валовой региональный продукт претерпел определенные изменения. Мы были регионом, который более ориентировался на промышленность, особенно в военно-промышленном комплексе. Сейчас почти в 1,5 раза — с 10 до 14% — выросла доля сельского хозяйства, — сказал собеседник агентства. — Развитие идет в обеих сферах, в аграрном секторе — бурное. Поэтому мы дальнейшую ставку делаем на увеличение объемов сельскохозяйственного производства и добавочной стоимости за счет роста глубины и объемов переработки".

По словам губернатора, в целом стратегия развития области до 2035 года будет основана на реализации пяти ключевых направлений.

"Мы планируем реализацию стратегии в рамках пяти основных направлений. Пензенская область должна развиваться как территория опережающего экономического роста; регион, привлекательный для развития бизнеса; территория комфортного проживания; образование, наука, культура и туризм, а также здоровье и развитие спорта", — сказал Белозерцев.

"Ключ к росту экономики – положительная демографическая динамика. Поэтому в стратегии до 2035 года мы делаем акцент не только на экономике, а прежде всего, на человеке", — отметил глава региона.