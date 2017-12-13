МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Международные проекты "Газпрома" могут укрепить энергобезопасность Европы, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Во вторник утром на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв. Погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба была полностью остановлена, прекратились транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии.

"Как вы знаете, Баумгартен получает газ по украинской системе, которая идет через Украину, вы знаете ситуацию с сильным износом этой системы, и, конечно, в этом контексте, международные крупные проекты, над которыми сейчас работают в "Газпроме", они признаны внести существенный вклад в укрепление энергобезопасности Европы", — сказал Песков.