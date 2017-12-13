"Швабе" запускает в серию новые энергоэффективные уличные светильники

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Первая серийная партия новых уличных энергоэффективных светильников, разработанных инженерами Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, выходит в холдинг "Швабе"), выйдет в феврале-марте 2018 года, сообщает пресс-служба "Швабе".

Пресс-служба уточняет, что на заводе разработаны три модификации светильников различной мощности — 100, 150 и 250 ватт, они потребляют на 15% меньше электроэнергии, чем предыдущие модели.

На сегодняшний день предварительные заказы на продукцию получены в УрФО, Москве и Московской области. Светотехника будет задействована в реализации таких проектов, как "Светлый город", "Доступная среда", "Моя улица" и в формировании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", говорится в пресс-релизе.

"Теперь для достижения требуемых значений освещенности одного объекта — дорожного полотна или улицы потребуется меньшее количество светильников или столько же единиц, но куда менее мощной светотехники. За счет новой конструкции отражателя большая часть отраженного света выходит из светильника напрямую, не проходя через стекло лампы. По оценке наших специалистов, на российском рынке линейка изделий УОМЗ может занять до 7-10% в сегменте уличного и городского лампового освещения. Годовой объем выпуска светильников составит более 10 тысяч единиц в год. Продукция будет поставляться во все регионы РФ и, прежде всего, реализовываться на территории УрФО, а также пойдет на экспорт в страны СНГ и Прибалтики", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.