Путин поручил правительству проработать модернизацию ТЭС

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам ноябрьского совещания по развитию электроэнергетики поручил правительству проработать программу модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) с учетом необходимости модернизации атомных станций (АЭС) и зеленой энергетики, говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Доклад правительство должно представить до 1 марта 2018 года.
Также кабмину поручается представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на привлечение инвестиций в модернизацию ТЭС. Доклад необходимо представить до 1 мая 2018 года.
Минэнерго предлагает для модернизации ввести механизм окупаемости инвестиций со сроком окупаемости 15-20 лет, а проекты отбирать на конкурсной основе. Также министерство предлагает продлить с нынешних четырех до шести лет сроки конкурентного отбора мощности (КОМ, определяет цену действующих мощностей) и расширить ценовой коридор в рамках КОМ. Это должно позволить продлить срок работы около 100 ГВт мощностей до 2030 года, после чего надо будет вернуться к вопросу об их модернизации.