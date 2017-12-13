Путин поручил правительству проработать модернизацию ТЭС

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам ноябрьского совещания по развитию электроэнергетики поручил правительству проработать программу модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) с учетом необходимости модернизации атомных станций (АЭС) и зеленой энергетики, говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

В нем правительству РФ поручается с учетом предложений Минэнерго по механизму привлечения инвестиций в модернизацию ТЭС разработать этот механизм совместно с властями регионов и ведущими объединениями предпринимателей. При этом особое внимание поручено обратить на ряд моментов: рост тарифов на электроэнергию не выше инфляции, строительство удаленных объектов электроэнергетики, развитие электросетей, обеспечение модернизации атомной энергетики, развитие возобновляемых источников энергии.

Доклад правительство должно представить до 1 марта 2018 года.

Также кабмину поручается представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на привлечение инвестиций в модернизацию ТЭС. Доклад необходимо представить до 1 мая 2018 года.

Согласно предложениям Минэнерго РФ по поводу модернизации ТЭС, в связи с завершением масштабного нового строительства ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций) в 2020–2030 годах в электроэнергетике высвобождается около 1,5 триллионов рублей, которые можно реинвестировать в модернизацию. Это позволит обновить до 40 ГВт.

Минэнерго предлагает для модернизации ввести механизм окупаемости инвестиций со сроком окупаемости 15-20 лет, а проекты отбирать на конкурсной основе. Также министерство предлагает продлить с нынешних четырех до шести лет сроки конкурентного отбора мощности (КОМ, определяет цену действующих мощностей) и расширить ценовой коридор в рамках КОМ. Это должно позволить продлить срок работы около 100 ГВт мощностей до 2030 года, после чего надо будет вернуться к вопросу об их модернизации.