Путин поручил ограничить рост тарифов на электроэнергию

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции, сообщается на сайте Кремля.

Президент также указал на необходимость привлекать инвестиции в модернизацию объектов генерации тепловой энергии. Он поручил кабинету министров разработать соответствующие механизмы. При этом правительству нужно взаимодействовать с властями регионов и объединениями предпринимателей.

Путин дал это поручение по итогам совещания по вопросам развития электроэнергетики, состоявшегося 14 ноября. Доклад о его выполнении надо представить до 1 марта 2018 года.

Минэкономразвития считает, что по итогам текущего года будет рекордно низкая инфляция — 2,5-2,6 процента. Прогноз ведомства на 2018 год — четыре процента.

Московские власти уже утвердили тарифы на электроэнергию в 2018 году. Цены вырастут лишь по отдельным тарифам и не для всех жителей столицы. Корректироваться тарифы будут с 1 июля следующего года.

Стоимость кВтч для жильцов домов без электроплит при одноставочном тарифе составит 5,38 рубля. При тарифе с двумя зонами суток цена в дневное время составит 6,19 рубля, в ночное — 1,92 рубля.