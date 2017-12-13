Орешкин видит риски, что инфляция будет ниже 4% весь 2018 год

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек — РИА Новости. Причин для дальнейшего снижения инфляции в годовом выражении в России нет, при этом риски, что инфляция весь следующий год будет ниже 4% вполне реальны, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Мы в ближайшие месяцы не ожидаем дальнейшего снижения годовой инфляции, потому что в первом полугодии 2018 года будет очень сильный эффект базы из-за того, что в первом полугодии 2017 года произошло серьезное укрепление рубля, и поэтому инфляция была низкой. Сейчас мы такого укрепления не ожидаем", — сказал министр журналистам в кулуарах Министерской конференции ВТО.

По итогам ноября инфляция в РФ в годовом выражении составила 2,5%. По итогам 2017 года Минэкономразвития прогнозирует рекордно низкую инфляцию в 2,5-2,6%. Таргет ЦБ по инфляции составляет "вблизи 4%". Текущий прогноз министерства по инфляции на 2018 год — 4%.

"Уже во многом факторы, которые предопределяют инфляцию 2018 года, сложились, и учитывая, что теперь независимость внутренних макропоказателей от цен на нефть на качественно ином, более высоком уровне, соответственно мы вообще видим риски того, что инфляция будет ниже 4% весь 2018 год", — заключил Орешкин.