Орешкин не ожидает серьезного изменения реального курса рубля в 2018 году

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек — РИА Новости. Курс рубля находится вблизи фундаментально обоснованного уровня, в следующем году значительных изменений реального курса также не прогнозируется, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Рубль находится примерно вблизи фундаментального значения. В следующем году каких-то серьезных изменений по реальному курсу мы не ожидаем. Номинальный курс будет уже зависеть от того, как будет меняться ситуация на рынках и вести себя пара евро-доллар", — сказал министр.

Орешкин также сообщил, что в 2018 году отток капитала с большой вероятностью превысит текущий прогноз в 7 миллиардов долларов из-за более высоких цен на нефть.

"При более высоких ценах на нефть, чем заложены в действующем прогнозе, отток в следующем году может быть больше", — отметил министр.

Глава Минэкономразвития пояснил, почему отток капитала за 11 месяцев текущего года существенно предварил прогноз. По данным ЦБ отток капитала из РФ за январь ноябрь составил 28 миллиардов долларов при прогнозе министерства на 2017 год в 18 миллиардов долларов.

"В первую очередь, из-за более сильного текущего счета, из-за более высоких цен на нефть больший приток валюты идет, больше Минфин накапливает — были бы ниже цены на нефть, был бы ниже отток. В феврале мы планируем пересмотреть прогноз и тогда уже озвучим конкретные цифры", — пояснил Орешкин.

Ранее министр сказал, что Минэкономразвития повысит прогноз по цене на нефть в 2018 году выше 50 долларов за баррель из-за продления сделки ОПЕК+.