КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Транзит газа по территории Украины сократился на 23% — до 200 миллионов кубов в сутки из-за аварии в Австрии, сообщил РИА Новости советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Украина своевременно выполняет заявки европейских стран-импортеров и готова увеличить объемы прокачки голубого топлива в Европу после поступления соответствующей заявки", — отметил он.

При этом, по словам советника, импорт газа из ЕС стабилен: объемы поставок — 32,2 миллиона кубов в сутки. На украинских потребителях инцидент в Австрии также не сказался.

"Никаких изменений нет (украинские потребители. — Прим. ред.), стабильно получают газ из трех источников: национальная добыча (58,1 миллиона кубов в сутки), запасы в хранилищах (48,1 миллиона кубов в сутки) и импорт из Европы", — уточнил Белявский.

Накануне на территории газового хаба компании OMV в Баумгартене произошел взрыв. Один человек погиб, еще 21 пострадал. Работу хаба остановили. Транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии прекратили.

Газовый хаб в Баумгартене — международная площадка торговли голубым топливом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через эту станцию прокачивается около трети всего объема российского газа, поставляемого в Западную Европу.