КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Транзит газа по территории Украины сократился на 23% — до 200 миллионов кубов в сутки из-за аварии в Австрии, сообщил РИА Новости советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
"Украина своевременно выполняет заявки европейских стран-импортеров и готова увеличить объемы прокачки голубого топлива в Европу после поступления соответствующей заявки", — отметил он.
При этом, по словам советника, импорт газа из ЕС стабилен: объемы поставок — 32,2 миллиона кубов в сутки. На украинских потребителях инцидент в Австрии также не сказался.
Накануне на территории газового хаба компании OMV в Баумгартене произошел взрыв. Один человек погиб, еще 21 пострадал. Работу хаба остановили. Транзитные поставки в направлении Италии, Словении и Венгрии прекратили.
Газовый хаб в Баумгартене — международная площадка торговли голубым топливом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через эту станцию прокачивается около трети всего объема российского газа, поставляемого в Западную Европу.