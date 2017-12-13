Водку признали одним из самых качественных товаров в России

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Эксперты Роскачества не выявили ни одного серьезного нарушения при проверке отечественной и иностранной водки, продающейся в легальной рознице. В сообщении, опубликованном на сайте организации, говорится, что водка стала одним из самых качественных товаров в России.

В исследовании были протестированы 49 марок российской и импортной водки. В основу оценки легли более двадцати показателей качества и безопасности. Так, напитки проверяли на содержание технического и метилового спирта, сивушных масел, посторонних примесей, нитратов, тяжелых металлов, а также изучали качество воды, применяемой при производстве.

Согласно исследованию, 31 товар из 49 отвечает "повышенным требованиям стандарта Роскачества". Остальные 18 названы "качественными" — они полностью соответствуют обязательным требованиям и заявленной на этикетке информации.

По мнению главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, низкокачественный суррогатный продукт можно встретить лишь в нелегальной рознице — в магазинах, не имеющих лицензии, павильонах, киосках, у продавцов с рук.

"Такая продукция производится в полукустарных условиях с применением ворованного нелегального спирта и не соответствует обязательным требованиям техрегламентов", — считает Дробиз.

Эксперты Роскачества заверили, что вся водка, задействованная в исследовании, изготовлена на основе пищевого спирта, не содержит денатурата и фурфурола, а токсичные вещества и метанол находятся ниже установленного уровня.