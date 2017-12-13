CNPC начала прокладку труб газопровода по восточному маршруту

ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Китайская CNPC ускоренными темпами приступила к прокладке труб российско-китайского газопровода по восточному маршруту на китайском участке Хэйхэ-Чанлин, следует из сообщения компании.

Сообщается, что компания приступила к одновременной сварке труб на 11 точках участка.

"Вместе с началом одновременной сварки труб на 11 точках участка Хэйхэ-Чанлин ускоренными темпами начались работы по прокладке труб на внутреннем участке российско-китайского газопровода по восточному маршруту", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Планируется, что участки Хэйхэ-Чанлин, Чанлин-Юнцин и Юнцин-Шанхай будут введены в эксплуатацию в октябре 2019 года.

Восточный маршрут российско-китайского газопровода начинается в городе Хэйхэ на российской-китайской границе в провинции Хэйлунцзян и протягивается на 3371 километр — до Шанхая.