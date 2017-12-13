ЦБ отозвал лицензию у банка "Канский"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка "Канский", сообщается на сайте регулятора в среду.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 13 декабря 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Канский" общество с ограниченной ответственностью КБ "Канский" ООО, регистрация № 860, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка (приказ Банка России от 13 декабря 2017 года №ОД-3490)", — говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, а также снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.

Как сообщает ЦБ, основу ресурсной базы банка составляли привлеченные от населения денежные средства, направлявшиеся на кредитование физических лиц. Неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества. Более того, в ходе проводимой ЦБ проверки установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов.

Исполнение кредитной организацией требования надзорного органа о надлежащей оценке кредитного риска выявило полную утрату ее собственных средств (капитала), отмечает регулятор. Сообщается, что ЦБ неоднократно применял в отношении банка "Канский" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, он на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ.