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Экономика

Исследование: средний чек россиян за один поход в магазин снова вырос

04:5613.12.2017
(обновлено: 05:11 13.12.2017)
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© Fotolia / industrieblickКасса в супермаркете. Архивное фотоКасса в супермаркете. Архивное фото
© Fotolia / industrieblick

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Среднестатистический житель российского города за один поход в магазин в ноябре тратил 543 рубля — на 2,6% больше, чем в октябре, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"В ноябре средний чек не изменил положительной динамики предыдущих месяцев и прибавил сразу 11 рублей к октябрьскому значению", — отмечают авторы исследования.

Вместе с тем по сравнению с ноябрем 2016 года показатель "похудел" на 5 рублей, или на 0,9%, а с учетом накопленной инфляции — почти на 3,5%.

Рост в ноябре авторы связывают с началом предновогоднего шоппинга. На него откликнулись, в первую очередь, жители полумиллионников и стотысячников, предпочитая для закупок супермаркеты и магазины традиционной торговли. Жители мегаполисов в целом пока не спешат запасаться подарками и продуктами к Новому году.

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники скан-панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

Разный средний чек

Новогодняя елка. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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По данным исследования, в ноябре средний чек вырос почти во всех округах, кроме Приволжского, где он "похудел" на один рубль, или на 0,2%, и Северо-Западного (снижение почти на 3% к октябрю).

В остальных же регионах чек рос, хотя и с разной интенсивностью. Так, на юге страны чек прибавил всего 0,2%, в центре — 2,3%, на Урале – 3,6%, в Сибири – 4,4%, а на Дальнем Востоке – внушительные 6,2%.

Динамика среднего чека в Санкт-Петербурге в ноябре оказалась созвучна общероссийским показателям. По сравнению с октябрем чек в северной столице вырос на 2,6% — с 680 до 698 рублей. По сравнению же с ноябрем прошлого года чек "похудел" на 1,1% (с 706 рублей).

Кассир считает деньги в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Москве месячный рост чека оказался куда скромнее и составил всего 0,9% — с 698 до 704 рублей. Годовое же сокращение чека в столице двукратно превзошло размеры инфляции и составило 5,2%. То есть чек за год потерял 39 рублей, опустившись с отметки 743 рубля.

В целом средний чек в городах-миллионниках в последнем месяце осени вырос на процент, а за год потерял почти два, отмечается в исследовании. При этом покупательская активность в мегаполисах была ниже, чем в целом по стране.

Рост общих расходов в основном обеспечили жители полумиллионников и стотысячников. Так, в ноябре средний чек в городах с населением 500 тысяч человек вырос на 4,7%, а за год — на 5,9%, значительно выше годовой инфляции. В городах численностью 100 тысяч человек рост чека за месяц составил 3,8%, а за год — 7%.

Малые формы

Сельскохозяйственная продукцияфото. Архивное фото
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Эксперты подсчитали, что в этом году более популярны предновогодние закупки в магазинах "у дома".

"Крупные магазины, как гипермаркеты, в ноябре не пользовались особым спросом у потребителей, что сказалось на размере среднего чека, который за месяц "похудел" на 3,5%, а за год потерял 7%", — говорится в исследовании.

Основные покупки россияне, по всей видимости, совершали в супермаркетах, где чек за месяц прибавил 3,5%, а за год – 6,8%. В дискаунтерах средний чек за месяц почти не изменился, прибавив всего 0,5%. За год он "похудел" на 3,4%.

При этом средний чек показал внезапный месячный рост на 5% в магазинах традиционной торговли (через прилавок), хотя многие месяцы в этом канале наблюдалась тенденция сокращения чека. Тем не менее, по сравнению с ноябрем прошлого года чек в этих магазинах сократился на 3,1%.

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