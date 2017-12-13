США подозревают Китай в попытке создать свой экономический миропорядок

ВАШИНГТОН, 13 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. США подозревают Китай в попытке создать проект "Шелкового пути" и построить свои экономический миропорядок в обход международных правил, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Политика Китая – "один пояс – один путь" является продолжением его экономического развития. Наша политика — не стремиться помешать экономическому развитию Китая. Но экономическое развитие Китая в нашем понимании должно работать в системе международных экономических норм, а "один пояс — один путь", похоже, пытается найти свои собственные правила и нормы", — заявил Тиллерсон.

Он добавил: "все страны в регионе должны иметь равноправный доступ к свободной торговле".