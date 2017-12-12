ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. США работают над имплементацией санкций против РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки" и в настоящее время рассматривают транзакции между российским энергетическим сектором и другими странами, которые потенциально могут попасть под данные санкции, заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл.

Он отметил, что в Госдепе ведется работа над выполнением закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России. Говоря о санкциях в отношении энергетического сектора в рамках этого закона, Митчелл сообщил, что США консультируются с Европой по данному вопросу, чтобы "обеспечить эффективность этих санкций".

"Мы относимся к этому серьезно. Мы провели много времени, разговаривая и слушая наших союзников на предмет их обеспокоенностей. В настоящее время мы рассматриваем транзакции, и я не хочу делать комментарии публично на этот счет", — подчеркнул дипломат, добавив, что в госдепе также ведется работа "над докладом по Украине, который должен выйти в январе".

По его словам, "санкции являются инструментом, и для их эффективности они должны применяться мудро". "Важно, чтобы они не нанесли нашим союзникам больше вреда, чем нашим противникам", — сказал он, выступая на слушаниях в комитете сената по международным делам.

Минфин США 31 октября опубликовал поправки в четвертую директиву о технологических санкциях в энергетической отрасли России, которая теперь затронет не только проекты на территории страны, но и новые за ее пределами.

Согласно документу, физическим и юрлицам, находящимся в американской юрисдикции, с 29 января 2018 года запрещается вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующим лицам запрещается без лицензии или иного разрешения Офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэкспорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.