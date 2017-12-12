Новый тип денег: Глазьев предложил ввести криптовалюты в законодательство

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Криптовалюты необходимо ввести в российское законодательство как новый тип денег, считает помощник президента РФ Сергей Глазьев.

"Мне кажется, что с точки зрения законодательного регулирования… нужно в законах, которые описывают денежное обращение, зафиксировать, что есть еще третий тип денег — наличные, безналичные и цифровые или криптоденьги. Надо признать очевидность появления нового типа денег и максимально простым способом встроить его в наше регулирование", — сказал Глазьев в ходе совещания по определению правового статуса криптовалют и их законодательного регулирования.

С этим согласны в ТПП РФ. "В Гражданский кодекс нужно ввести понятие "виртуальные деньги" или "виртуальные имущественные права", что заложит основу развития законодательства и регулирования криптовалют", — сказал завотделом по взаимодействию с органами госвласти Торгово-промышленной палаты РФ Илья Зубков.

Национальная криптовалюта

По мнению Глазьева, сегодня наиболее интересна тема выпуска национальной криптовалюты, и необходимость в таком инструменте назрела.

"Есть объективная потребность в этом инструменте, связанная, во-первых, с тем, что банки подвержены санкциям и не хотят проводить расчеты по чувствительным для государства видам деятельности. Этот инструмент очень подходит для того, чтобы, невзирая на санкции, проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру и не бояться того, что банк заморозит наши деньги и заблокирует сделку", — отметил Глазьев. Кроме того, отметил он, сейчас в РФ деньги очень дорогие, цифровые дешевле.

Среди других преимуществ криптовалют он назвал возможность отслеживания их движения, более высокий контроль, снижение вероятности хищений и т.д. "В общем, денежное обращение начинает работать в интересах реального сектора, а не ростовщиков", — отметил помощник президента.

Предложения ТПП

В ТПП также предложили принять закон о краудинвестинге.

По словам Зубкова, в ТПП также считают необходимым введение виртуальных денег в гражданский оборот. Он пояснил, что так как дискуссия о том, что биткоин — не деньги — не прекращается, нет возможности ведения законных операций, разрешения споров.

Кроме того, в ТПП считают, что рынок криптовалюты должен быть саморегулируемыми, но нужны нормативы, чтобы исключить мошенничество и злоупотребления на этом рынке, а также для пресечения финансирования криптовалютами опасной деятельности.