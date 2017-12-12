ФАС ждет от нефтяных компаний объяснений по ценам на авиатопливо

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила жалобу от авиакомпании "Сибирь" (входит в холдинг S7) по завышенным ценам на топливо, отслеживает ситуацию и ожидает от нефтяных компаний объяснений по обоснованности цен до 15 декабря, заявил РИА Новости начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

Во вторник совладелица S7 Наталия Филева заявила, что ее компания считает цены на авиатопливо в РФ завышенными, намерена подать жалобу в ФАС. По ее мнению, высокие цены связаны с якобы сговором трех основных нефтяных компаний — "Роснефти", "Газпром нефти" и "Лукойла".

"Федеральная антимонопольная служба на постоянной основе проводит мониторинг индикаторов рынка нефтепродуктов", — отметил Махонин. Он напомнил, что ранее ФАС уже направила нефтяным компаниям запрос на предмет обоснованности цен на авиакеросин. "Соответствующая информация будет представлена в ФАС России нефтяными компаниями в срок до 15 декабря 2017 года", — отметил начальник управления ФАС.

Между тем, по его словам, национальный внебиржевой индекс цен на авиационный керосин, по данным АО "СПбМТСБ", значительно ниже национального биржевого индекса, а авиаперевозчики, как правило, покупают топливо по внебиржевым ценам, с учетом формульного ценообразования. Также по данным СПбМТСБ национальный биржевой индекс цен на авиакеросин за период с 6 декабря по 12 декабря снизился на 1536 рублей за тонну (на 3,27%).

"Первого декабря в ФАС поступила жалоба ПАО "Авиакомпания "Сибирь", которая будет рассмотрена в соответствии с положениями антимонопольного законодательства в установленный законом срок", — подытожил собеседник.

В ноябре газета "Ведомости" написала, что индекс цен на керосин в аэропортах Московского авиационного узла с начала июня вырос на 23% — до 43 тысяч рублей за тонну. По данным издания, цены на авиационное топливо находятся возле исторических максимумов, и это означает, что на внутреннем рынке наблюдается нехватка керосина.