Башкирия подала иск к АФК "Система" и ее "дочке" на 131,6 млрд рублей

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии подало иск к АФК "Система" и ее "дочке" — "Система-инвест" на 131,6 миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал заявление 12 декабря.

"Роснефть" 7 декабря объявила, что совместно с "Башнефтью" подала в арбитраж Башкирии иск к "Системе" и ее "дочке" на 131,6 миллиарда рублей — это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов. Первый иск этих соистцов и Башкирии — о взыскании 170,6 миллиарда рублей убытков, причиненных "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году — башкирский суд в августе удовлетворил частично, взыскав с тех же соответчиков 136,3 миллиарда рублей.