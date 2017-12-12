Эксперты рассказали, кто стоит за взлетом биткоина

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Рекордный рост биткоина обеспечивает активность инвесторов-одиночек из Азии, считают аналитики.

По мнению главного рыночного стратега трейдинговой платформы IG Group Криса Уэстона, основной спрос на криптовалюты создают азиаты, активно использующие их для онлайн-покупок.

"Похоже на то, что за всем этим стоит среднестатистический Джо, который и близко не так искушен в финансах, как профессиональный менеджер инвестиционного фонда", — сказал эксперт в интервью газете The Wall Street Journal.

После того как власти начали ограничивать оборот криптовалют, главными движущими силами на этом рынке стали инвесторы из Японии, Южной Кореи и Вьетнама, отмечает издание. По данным исследовательской фирмы CryptoCompare, к ноябрю на их долю пришлось около 80% объема торгов.

Эксперты уверены, что жителей технологичных азиатских стран, в которых хорошо развита онлайн-торговля, привлекает сама идея виртуальных валют. Кроме того, на рынке не столь активны институциональные инвесторы, из-за чего каждый потенциальный покупатель биткоина считает, что может неплохо заработать.

"Это первый в истории пузырь без банкротов. Никогда еще не было такого, чтобы обычные люди срывали куш. Ажиотаж велик, а инвесторы с Уолл-Стрит все еще делают свои расчеты", — считает исполнительный директор консалтинговой компании Rithholtz Wealth Management Джошуа Браун.

На прошлой неделе курс биткоина вновь установил рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов. За год эта криптовалюта выросла более чем в 16 раз.