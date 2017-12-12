МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Расширение переработки вторичного сырья в России создаст до 100 тысяч новых рабочих мест к 2020 году, заявил глава Минприроды России Сергей Донской на открытии второй международной выставки-форума "Экотех".

"Планируемое расширение сектора переработки вторичного сырья в нашей стране приведет к дополнительным экономическим эффектам. Они выразятся в ежегодном росте в ближайшие годы количества рабочих мест примерно на 10 тысяч человек при существующем количестве занятых в отрасли на уровне 50 тысяч. К 2020 году рост составит до 100 тысяч занятых", — сказал Донской.

По его словам, в целях поощрения переработки отходов кроме введения расширенной ответственности производителей в 2017 году установлен запрет на захоронение отдельных видов отходов. Он вступает в силу с 2018 года.

Открывающиеся во вторник в Москве пятый всероссийский съезд по охране окружающей среды и вторая международная выставка-форум "Экотех" станут ключевыми событиями завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятий.