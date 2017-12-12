Владимир Узун: выручка "Просвещения" за 2017 год может достичь 20 млрд руб

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Выручка издательства "Просвещение", по данным аудита, приблизится к 20 миллиардам рублей за 2017 год, а объем продукции составит около 97 миллионов экземпляров — об этом на пресс-конференции во вторник сообщил президент компании Владимир Узун.

"До конца года — это прогноз, но, поверьте мне, я думаю, что он будет не ниже, а выше. Выручка — 17,4 миллиарда, здесь нет показателей новой компании "Просвещение Регион", с учетом оборудования и техники, то это порядка 20 миллиардов… Показатели выручки — это данные, подтвержденные аудитом, показали в экземплярах — данные, подтвержденные Российской книжной палатой", — сказал Узун.

При этом, по его словам, чистая прибыль компании приблизится к 6 миллиардам рублей.

Узун также сообщил, что не исключает проведение в 2018 году компанией IPO. Планируется разместить 25-30% акций.

"В 2018 году мы не исключаем… Если серьезно заниматься инвестициями в цифровые технологии, мы примерно рассчитывали, то примерно понадобиться около 500 миллионов долларов собственных инвестиций, которые можно было бы на достаточно долгий период времени проинвестировать в технологии… Нам достаточно будет разместить 25-30%, чтобы закрыть потребность в инвестициях", — сказал президент компании.

Узун добавил, что в принципе компания к IPO готова.

"Все корпоративные процедуры к IPO практически готовы, с точки зрения процедуры мы готовы. Вопрос в конъюнктуре. Мне кажется, что пока не очень высоко оценивают наши активы. Вопрос в том, что не хочется задешево отдавать наше будущее, особенно наших детей. Если говорить серьезно, то компания к этому готова", — отметил он.

В 2016 году было выпущено более 79 миллионов экземпляров продукции, из них учебники составили 30 миллионов экземпляров, прочие издания (рабочие тетради, учебные и методические пособия, картографические издания) — более 48 миллионов экземпляров.

"Просвещение" — это мультимедийная компания, которая предлагает региональным органам управления образованием, организациям школьного и дошкольного образования комплексный образовательный продукт. Он включает в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации и т.д.