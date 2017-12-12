В Германии выдали первое разрешение на строительство "Северного потока — 2"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Германии выдали первое частичное разрешение на строительство трубопровода "Северный поток — 2" в районе континентального шельфа. Об этом сообщила телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk со ссылкой на представителя компании-оператора Nord Stream 2 AG.

По данным NDR, горное ведомство города Штральзунд (земля Мекленбург — Передняя Померания) дало санкцию на строительство примерно 35-километрового участка газопровода в районе Балтийского моря и коммуны Лубмин.

Эту информацию подтвердили в Министерстве энергетики Мекленбурга — Передней Померании. Представитель властей сказал изданию Handelsblatt, что частичное разрешение вышло еще 2 ноября.

Позволить проложить трубу должны власти еще четырех земель и Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии.

Проект "Северный поток — 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против строительства выступает ряд государств, в числе которых Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.

Европейские компании — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались вложить в "Северный поток — 2" по 950 миллионов евро. "Газпром", который является единственным акционером Nord Stream 2 AG, предоставит еще 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.