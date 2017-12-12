МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Взрыв в газовом хабе в Австрии прибавит проекту "Северный поток-2" сторонников в Европе, считает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

Во вторник утром на газопроводе на территории газового хаба OMV в австрийском Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.

"Взрыв заставит Европу, с одной стороны, задуматься о том, что она была неправа в отношении "Северного потока-2", и в скептицизме относительно поставок по "Турецкому потоку". Полагаем, что Австрия и Венгрия усилят давление на ЕС относительно строительства новых газопроводов", — сказала Мильчакова РИА Новости.

"Хотя, безусловно, найдутся и аргументы у сторонников приобретения СПГ в Катаре и у других поставщиков. Правда, эти аргументы будут сильно проверяться ценой – СПГ дороже трубопроводного газа", — добавила эксперт.