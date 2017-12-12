"Газпром экспорт" перераспределяет потоки с австрийского Баумгартена

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "Газпром экспорт" работает над перераспределением потоков газа на экспорт из-за взрыва на австрийском газовом хабе Баумгартен, говорится в сообщении компании.

""Газпром экспорт" осведомлено об инциденте на австрийском газораспределительном хабе Баумгартен. В настоящее время компания работает над перераспределением потоков газа и делает всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении", — говорится в сообщении.

Во вторник утром на территории газового хаба в Баумгартене произошел взрыв. По данным оператора газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria, пропал один человек и пострадали двенадцать человек. Причины взрыва пока не установлены.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен прокачивается около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.