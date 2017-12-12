Россия может стать сильнейшей экономической державой мира, считает Шувалов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россия в пределах десяти лет может стать сильнейшей державой мира с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на IV конгрессе "Инновационная практика: наука+бизнес".

"Работая так долго уже в правительстве и до этого в администрации президента, мне представляется, что мы сейчас входим в завершающую стадию огромного перехода для России (к инновационной экономике — ред.) И этот переход начался еще в советское время, когда как раз и предлагались те самые изменения. И этот переход как раз связан с тем, что мы совсем скоро, через несколько лет, должны получить в политическом смысле совершенно зрелое общество, и с точки зрения экономики это должна быть одна из сильнейших держав в мире", — сказал Шувалов.

"Какой это будет путь, сколько лет это — зависит от нас с вами, от внешних обстоятельств. Я надеюсь, что это не так долго, это в пределах одного десятилетия можно сделать. Но мы входим в эту полосу, в завершающую полосу этого длинного, сложного перехода. Соответственно, если это так, это в пределах моих размышлений, то и ценности еще претерпевают определенные изменения, трансформацию, новые оттенки. И это будет длиться еще не один год", — отметил первый вице-премьер.

"Я верю, что мы входим в окончательную фазу перехода… Окончание мы увидим — наиболее развитую политическую систему и мощную экономику, которая будет позволять достойно жить гражданам по сравнению с другими передовыми государствами. Что будет означать, что для русского человека лучше всего живется в России. И мы по-прежнему переживаем с вами период становления и совершенствования ценностей, которые будут проводником инновационности и будут позволять нам эту инновационность создавать", — подытожил Шувалов.